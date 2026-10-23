Alajuelense tendrá 3 bajas para enfrentar a Pérez Zeledón

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Liga Deportiva Alajuelense tendrá tres bajas confirmadas para enfrentar a Pérez Zeledón este domingo en el Campeonato Nacional, luego de su reciente empate sin goles ante Motagua.

El equipo manudo no contará con Giancarlo González por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Roan Wilson cumplirá una sanción por expulsión, sumado a la duda de Celso Borges por molestias físicas.

Juan Pablo Añor, volante alajuelense, afirma que “es un partido que también nos jugamos a seguir metidos en la clasificación, hay que darle la importancia que merece, como se la está dando el profe”.