Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

La Liga Deportiva Alajuelense suma nueve partidos invictos desde que cambió de entrenador, una racha positiva que inició con el paso fugaz de Bryan Ruiz, quien dirigió dos partidos, y que actualmente acumula siete encuentros sin perder con Óscar Ramírez al mando.

El equipo rojinegro, que se mantiene invicto en toda la segunda vuelta y registra un rendimiento del 62 % en el torneo local y la Copa Centroamericana, visitará esta noche el Estadio Ricardo Saprissa para enfrentarse a Escorpiones.

Para este compromiso, la única duda en la convocatoria manuda es el lateral izquierdo Ronald Matarrita, quien ya se realizó los estudios correspondientes que confirmaron que no tiene una lesión grave, por lo que esperan contar con él para los próximos partidos y el cierre del torneo.