Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

La Liga Deportiva Alajuelense suma 11 partidos sin perder esta temporada tras vencer 2 a 0 a Sporting, con un Óscar Ramírez que destaca con un rendimiento del 71 % en el Campeonato Nacional.

El conjunto manudo abrió el marcador al minuto 57 con anotación de Kendell Mitchell, vio la expulsión de Josimar Méndez al 66 y selló el triunfo al 88 con un penal marcado por Ángel Saldívar, tras la revisión en el VAR.

La racha invicta se extiende a 11 juegos desde que la directiva despidió a Ismael Rescalvo, de los cuales siete corresponden al torneo local y dos a la Copa Centroamericana, lo que consolida a Ramírez como el técnico con mejores números de la temporada. Durante la pausa del campeonato, el cuerpo técnico deberá trabajar con ocho jugadores menos, debido a que fueron convocados a la selección nacional.