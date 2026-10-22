Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Alajuelense siempre anotó de visitante en Honduras por la Copa Centroamericana, una racha que busca mantener esta noche en semifinales. El técnico Óscar Ramírez pidió variar el modelo y tener alternativas ante las situaciones del partido.

“Yo soy respetuoso, creo que en esto de casarse con un modelo hay momentos de partidos donde tenés que variar”, declaró Ramírez. El estratega insistió en que el equipo debe tener alternativas ante situaciones cambiantes.

El capitán Giancarlo González afirmó que el equipo tiene la oportunidad de disputar unas semifinales contra un gran rival. “Somos conscientes y sabemos que somos jugadores de alto nivel, profesionales”, expresó el defensor manudo. Anotar fuera de casa será la prioridad del cuadro rojinegro porque será criterio de desempate en esta serie.