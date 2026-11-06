Alajuelense restablece venta de entradas y anuncia cambio en códigos QR

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Liga Deportiva Alajuelense anunció que restableció su sistema de venta de entradas en línea, disponible mediante boleterialaliga.com.

Tras solucionar los inconvenientes, el club comunicó varias disposiciones para los aficionados que asistirán al partido de este sábado 7 de noviembre.

Entradas físicas mantienen su validez

Las personas que compraron sus entradas en las boleterías del Estadio Alejandro Morera Soto podrán utilizarlas para ingresar al encuentro.

Sin embargo, los códigos QR que los asociados y socios comerciales recibieron previamente por correo electrónico quedarán sin efecto.

Para entrar al estadio, estos aficionados deberán utilizar el código QR disponible en su perfil dentro de la plataforma de boletería.

Estos son los horarios de atención

Alajuelense mantendrá los horarios que anunció para sus boleterías físicas:

Viernes 6 de noviembre: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Sábado 7 de noviembre: de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.

Además, el sábado, desde las 9:00 a. m., el club habilitará una ventanilla especial para los asociados que necesiten asistencia con sus códigos QR o el proceso de ingreso.

La institución agradeció la comprensión y paciencia de sus aficionados durante los inconvenientes.

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