Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Alajuelense logra recuperar a dos figuras en defensa tras la Fecha FIFA.

Los defensores Ronald Matarrita y Giancarlo González aprovecharon la pausa del torneo para recuperarse de sus lesiones.

El 80% del plantel rojinegro está disponible.

Asimismo, Rolando Cisneros describió la pausa como un periodo de trabajo para mantener el ritmo de la seguidilla de partidos.

“También un buen tiempo para trabajar, para recuperar a los compañeros que están ahí con molestias”, declaró.

El cuerpo técnico integró este jueves a los seleccionados que regresaron sin problemas de la gira por Sudáfrica.

En el plantel liguista mantienen la convicción de alcanzar el liderato y cerrar como número uno en la fase de clasificación.

“Esperamos cerrarla con dos triunfos y soñar con el primer lugar, que todavía está ahí latente la posibilidad”, afirmó Cisneros.

Para el juego contra Cartaginés, la ausencia confirmada es Alexis Gamboa y Roan Wilson está en duda