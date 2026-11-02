Alajuelense reconoce que será difícil mantener a Yerlan Sosa para la próxima temporada

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

La Liga Deportiva Alajuelense reconoce que retener a Yerlan Sosa será difícil en el próximo mercado de fichajes, ante el seguimiento que emisores de Europa y Norteamérica dan al futbolista de 19 años.

El jugador sigue sumando minutos en el equipo titular del club y responde en los partidos más importantes de la temporada, y su nivel y juventud despertaron de inmediato el interés de visores en Austria y la MLS, con representantes del Inter Miami y del Sturm Graz presentes durante los últimos tres partidos.

El Gerente Deportivo Carlos Vela señaló que uno de los pilares del proyecto de Alajuelense es el trabajo formativo y que los chicos salgan, despunten y aparezcan en primera división, lo que llena de orgullo y satisfacción a la institución y confirma el trabajo que viene haciendo desde hace mucho tiempo.

Sosa deberá jugar además el Sub-20, otra vitrina que podría cotizar más su ficha, mientras el club le pide enfocarse en mantener y mejorar su rendimiento, seguir aprendiendo y seguir creciendo.

El futbolista tiene contrato con Alajuelense a largo plazo, mínimo por los próximos tres años.