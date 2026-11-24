Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Alajuelense necesitará puntuar ante San Carlos para clasificar a semifinales, después de que la derrota del lunes cambiara los planes del cuerpo técnico para la última fecha.

El objetivo liguista era llegar clasificado a la última fecha y descansar jugadores previo a la final de la Copa Centroamericana, por lo que ahora la misión será evitar una segunda eliminación consecutiva a semifinales y ocupar el cuarto puesto en el estadio Carlos Ugalde.

Los jugadores reconocieron que fue un golpe duro, que el objetivo eran los tres puntos para llegar más tranquilos a San Carlos e incluso pensar en el primer lugar, y que deberán jugar los dos tiempos como si fuera una final. La derrota, además de golpear la planificación deportiva, terminó con el invicto de 11 partidos que tenía Óscar Ramírez.

