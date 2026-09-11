Alajuelense llegó al país tras su empate ante Marathón

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

La Liga Deportiva Alajuelense regresó al país este viernes en un vuelo chárter luego de rescatar un empate 2-2 de visita ante el Marathón de Honduras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El conjunto manudo igualó el compromiso al minuto 85 con anotación de Ángel Zaldívar, quien entró de cambio y se convirtió en el salvador del equipo dirigido por Ismael Rescalvo.

Con este resultado, el Marathón está obligado a ganar en el partido de vuelta que se disputará el próximo jueves en territorio costarricense, mientras los rojinegros se preparan para enfrentar al Cartaginés este domingo a las 6 p.m. en la Vieja Metrópoli por el Torneo de Apertura 2026.