Alajuelense golea en Tibás y se planta en la tercera posición

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Terminó el juego entre Escorpiones y Alajuelense, por la jornada 15 del toneo nacional. El resultado culminó con un 1-4 a favor de los rojinegros.

¿Qué pasó en el partido?

Comenzó con ventaja el equipo local, un desvío de Yeison Molina fue el que ocasionó la ventaja. Ronaldo Cisneros igualó las cosas.

El segundo tiempo fue muy disputado, pero al 77′ Zaldivar puso el 1-2 para marcar la ventaja de cara al cierre.

El cierre no reflejó lo que fue el partido, pero sí confirmó la superioridad de Alajuelense. Dos goles de Juanpi Añor pusieron el resultado final en 1-4.

Alajuelense se mete al tercer puesto con 26 puntos. Escorpiones se mantiene en el noveno lugar con apenas 13.