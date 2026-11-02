Alajuelense es nuevo líder del ranking de clubes de Centroamérica: cuatro ticos están en el top 5

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

La Liga Deportiva Alajuelense volvió al primer lugar entre los clubes de Centroamérica tras la publicación del más reciente ranking de equipos de la Concacaf.

1.174 puntos alcanzaron los manudos, ascendieron 9 puntos en el escalafón. El conjunto rojinegro aparece en la posición 28 de la clasificación general a nivel de la confederación.

La presencia costarricense destaca en los primeros puestos de la región, pues cuatro equipos nacionales figuran entre los cinco mejores.

Cuatro equipos ticos en los primeros puestos

Después de Alajuelense aparece el Club Olimpia de Honduras, que ocupa el segundo lugar regional con 1.170 puntos, apenas cuatro menos que los manudos.

El tercer puesto corresponde al Club Sport Cartaginés, con 1.148 puntos y una mejora de 13 unidades. Deportivo Saprissa figura en la cuarta posición con 1.146 puntos, mientras que el Club Sport Herediano completa el top 5 con 1.136.

Así queda el top 5 de Centroamérica