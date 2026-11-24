Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

La Liga Deportiva Alajuelense es el equipo con más expulsiones esta temporada en el Apertura 2026.

El club rojinegro acumula cinco tarjetas rojas, la más reciente la de Luis Díaz durante el actual torneo y se perderá al menos los próximos dos compromisos de la liga.

El jugador se convirtió en el quinto rojinegro expulsado en el campeonato.



Óscar Ramírez, técnico alajuelense describió la jugada que derivó en la expulsión de Díaz.

“Parece que es un poco vigorosa. Más bien empujan al muchacho, el muchacho tiende a defenderse y lo castigan a él”, comentó.



También fueron expulsados durante el actual campeonato John Paul Ruiz, Yerlán Sosa, Kyan McDonald y Roan Wilson.