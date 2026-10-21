Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Alajuelense enfrentará la cuarta semifinal de su historia en la Copa Centroamericana, instancia a la que llega como uno de los equipos con más participaciones en esa fase del torneo regional.

Los manudos hicieron el reconocimiento de cancha en Honduras, escenario donde se disputará el compromiso.

El equipo rojinegro afrontará así una nueva serie decisiva en la competición centroamericana.

Giancarlo Gozález, defensor alajuelense, añade que “la actualidad dice que somos los más grandes de Centroamérica hasta el momento, ahora tenemos la oportunidad de pelar por estar un año más en el podio”.