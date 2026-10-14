Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Alajuelense enfrentará 6 partidos en los próximos 18 días, un calendario que iniciará este miércoles contra Herediano en el Morera Soto y que se extenderá hasta el próximo 1 de noviembre.

El equipo rojinegro se medirá a Herediano, Inter San Carlos, Motagua, Pérez Zeledón, Motagua nuevamente y cerrará frente al Deportivo Saprissa entre el 14 de octubre y el 1 de noviembre.

El nuevo cuerpo técnico se jugará la clasificación a semifinales del Campeonato Nacional y también el pase a la final de Copa Centroamericana, con equipo completo sin lesiones ni expulsiones.