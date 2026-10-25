Alajuelense cumple en casa y vence a Pérez Zeledón

Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

Alajuelense consiguió una importante victoria de 1-0 ante Pérez Zeledón este domingo, en el Estadio Alejandro Morera Soto, durante el cierre de la jornada 13 del Torneo de Apertura 2026.

Cuando parecía que el encuentro terminaría sin goles, Anthony Hernández apareció al minuto 90+3 para marcar el tanto que le dio los tres puntos a los rojinegros.

Miguel Ajú fue figura, pero la Liga encontró el gol

El partido tuvo un primer tiempo complicado para los manudos, quienes generaron varias oportunidades, pero no lograron abrir el marcador.

La opción más clara llegó desde el punto de penal. Rónald Matarrita cobró, pero el guardameta Miguel Ajú detuvo el lanzamiento y mantuvo el empate.

Además, Alajuelense estrelló varios remates en el palo y desaprovechó otras ocasiones frente al arco generaleño.

En el complemento, los rojinegros aumentaron la presión y buscaron insistentemente la anotación.

Ajú volvió a destacar con varias intervenciones, mientras que el equipo visitante también tuvo oportunidades para sorprender.

Sin embargo, cuando el empate parecía definitivo, Anthony Hernández apareció en el tiempo de reposición para sentenciar el partido.

Triunfo clave en la lucha por la clasificación

La victoria representa un impulso importante para Alajuelense en la disputa por los primeros cuatro lugares del campeonato nacional.

Los manudos afrontaron el compromiso con rotaciones en su alineación, en medio de su participación en las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Por su parte, Pérez Zeledón se quedó sin sumar en una jornada clave y continúa con la presión de mejorar sus resultados en el Apertura 2026.