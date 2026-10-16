Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Alajuelense completará este sábado los minutos Sub-20, con lo que los manudos se convertirán en el segundo equipo en cumplir con el requisito establecido por la organización del torneo.

Giancarlo González, defensor alajuelense, explica que “se preparan bien en liga menor. Al final siento que también es una cuestión de querer, de personalidad”.

La escuadra rojinegra alcanzará así la cifra exigida de participación de jugadores menores de 20 años, sumándose a otro equipo que ya completó la norma.

El cumplimiento de este requisito representa un paso importante para el club en el campeonato nacional.