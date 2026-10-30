Alajuelense alcanzó la quinta final consecutiva a nivel regional en Concacaf

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La Liga Deportiva Alajuelense alcanzó su quinta final consecutiva en Centroamérica y la cuarta bajo el formato de la Copa Centroamericana, un dominio rojinegro que se mantiene intacto en el área y que ahora la medirá al Cartaginés.
Los rojinegros, que fueron finalistas en la edición previa de 2022 y perdieron contra Olimpia, ganaron el derecho a pelear por un tetracampeonato, algo que no ocurre en todos los torneos.
Para el equipo será además la segunda final consecutiva de Óscar Ramírez en Copa Centroamericana como entrenador.