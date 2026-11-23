Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Alajuelense afronta una semana clave para clasificar a semifinales del Apertura 2026, con el duelo de este lunes contra Cartaginés en el estadio Alejandro Morera Soto, donde la liga ya reportó más de 5000 boletos vendidos para un partido que arranca a las 8 de la noche.

El técnico Óscar Ramírez señaló que el de este lunes es otro partido final para el equipo, que necesita solo un punto esta noche para confirmar su presencia en semifinales, en medio de una seguidilla de 15 días en la que también visitará a la Asociación Deportiva San Carlos y disputará la final de ida y vuelta de la Copa Centroamericana.

Ramírez explicó que el aplazamiento del partido nunca tuvo la intención de esperar marcadores, sino de dar descanso a los jugadores por la carga de compromisos, y deberá tomar decisiones de formación condicionado por lesiones y castigos.

