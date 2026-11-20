Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Alajuelense acumula 11 partidos consecutivos sin perder y encara el cierre de temporada con dos objetivos claros: la final de Copa Centroamericana y el liderato del torneo nacional, que buscará alcanzar por primera vez en este campeonato.

El equipo llega con más de dos meses sin perder, racha que representa tres partidos de Copa Centroamericana y ocho de Campeonato Nacional, y a falta de dos fechas solo le separan dos puntos del primer lugar de la tabla. Los rojinegros se medirán al Cartaginés el próximo lunes y luego a San Carlos antes de la final internacional.