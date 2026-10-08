Alajuela prepara octubre con conciertos, teatro, tradición y actividades culturales

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La Municipalidad de Alajuela prepara una amplia agenda cultural para octubre, mes en el que el cantón conmemora 244 años con actividades para toda la familia.

Alajuela tendrá un octubre cargado de música, teatro, tradición y talento local, con una programación que incluye conciertos, festivales, actividades para personas adultas mayores y celebraciones de las tradiciones costarricenses.

Las actividades se desarrollarán en diferentes espacios públicos del cantón y también incluyen la reapertura del renovado Teatro Municipal de Alajuela.

Festival de la Persona Adulta Mayor

Del 8 al 10 de octubre, se realizará el Festival de la Persona Adulta Mayor en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.

Las actividades comenzarán a partir de las 9:00 a. m.

Concierto Retro por el aniversario de Alajuela

El sábado 10 de octubre, Alajuela celebrará su aniversario con un Concierto Retro.

La actividad comenzará a las 6:00 p. m., después de la misa, en el Bulevar Esteban Lorenzo de Tristán.

El público podrá disfrutar de las presentaciones de Gaviota, Vía Libre, Víctor Kapusca de Abracadabra y Duvalier Quirós.

Festival de la Canción Alajuela 2026

La música también será protagonista el sábado 17 de octubre, con la gran final del Festival de la Canción Alajuela 2026.

El evento se realizará en el Teatro Municipal de Alajuela a las 7:00 p. m., mientras que la apertura de puertas está programada para las 6:00 p. m.

Día Nacional de la Mascarada Costarricense

El mes cerrará con una celebración de una de las tradiciones más representativas del país.

El sábado 31 de octubre, a partir de las 5:00 p. m., el Parque Central de Alajuela será escenario del Día Nacional de la Mascarada Costarricense.

La jornada incluirá un desfile y exhibición de mascaradas, duelo de cimarronas y una exposición de máscaras tradicionales.

Con esta programación, la Municipalidad de Alajuela busca celebrar el aniversario del cantón con actividades culturales y tradicionales dirigidas a diferentes públicos durante todo el mes.