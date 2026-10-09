Alajuela celebrará sus 244 años con un concierto

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026





Como parte de la celebración de los 244 años de Alajuela, la Municipalidad invita a la ciudadanía a disfrutar de un Concierto del recuerdo que reunirá a reconocidas agrupaciones y artistas nacionales en una noche para disfrutar de grandes éxitos musicales, se realizará el sábado 10 de octubre, a partir de las 7:00 p. m., en el Bulevar Esteban Lorenzo de Tristán, una vez finalizada la misa.



La actividad contará con la participación de Gaviota, Vía Libre, Víctor Kapusta de Abracadabra y Duvalier Quirós, quienes ofrecerán una noche dedicada a la música y a esos grandes éxitos que forman parte de la memoria de varias generaciones.



El concierto busca que la celebración del aniversario del cantón sea también un espacio de encuentro para las familias y de disfrute de la música en un escenario abierto y cercano a la ciudadanía