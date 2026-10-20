Alajuela celebrará el Día Nacional de la Mascarada Costarricense

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

El cierre del mes estará marcado por una de las expresiones más representativas de la cultura popular costarricense.

El 31 de octubre, el Parque Central de Alajuela se llenará de color, música y tradición para celebrar el Día Nacional de la Mascarada Costarricense.

A partir de las 5:00 p. m., las familias podrán disfrutar de mascaradas, un duelo de cimarronas y una exposición de máscaras elaboradas por mascareros alajuelenses e invitados, como una forma de reconocer a quienes mantienen viva esta tradición y contribuyen a transmitirla a las nuevas generaciones.