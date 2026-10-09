Alajuela celebra el Día Internacional del Huevo con desayuno para 3.000 personas

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Alajuela celebra el Día Internacional del Huevo con la preparación de tres mil desayunos para los vecinos de la zona. La jornada arrancó a las siete de la mañana en el Parque Juan Santamaría y se extenderá hasta cerca del mediodía.

La cocina del evento avanza con la preparación de tres mil seiscientos huevos para acompañar el tradicional gallo pinto. Una cocinera con 23 años consecutivos a cargo de esta labor detalló que el arroz y los frijoles se preparan desde la noche anterior.

Durante la mañana también se pesará el huevo más grande de gallina como parte de la programación. Las actividades se extenderán hasta aproximadamente las once y treinta de la mañana.