Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Luz, color, magia y alegría. Alajuela se prepara para brillar como nunca este próximo sábado 5 de diciembre con su tradicional desfile navideño, el evento más importante de la provincia.

La celebración iniciará a las 3:00 p.m. con un pasacalle cultural que contará con 20 bandas rítmicas y diversas representaciones artísticas. Posteriormente, a las 6:00 p.m., 15 bandas de marcha y seis carrozas llenarán de fantasía la emblemática Calle Ancha de Alajuela.

Este año, el festival rendirá homenaje a su mariscal, el Benemérito Hogar de Ancianos de Alajuela Santiago Crespo Calvo, institución que desde 1953 realiza una importante labor social y actualmente atiende a más de 200 adultos mayores.

Una vez más, Grupo Repretel estará presente en las grandes tradiciones de Costa Rica, llevando a los hogares toda la magia de Alajuela Brilla y el Festival de la Luz.

Disfrutá de Alajuela Brilla este 5 de diciembre, a partir de las 5:00 p.m., en vivo por Canal 6, Repretel.com y nuestras plataformas digitales.