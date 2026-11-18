Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Al menos cinco bandas delictivas operan en el casco central de San José, donde se dedican a cometer asaltos violentos contra peatones.

Solo en los cuatro distritos que conforman esa zona se han reportado más de 1.500 asaltos.

Los grupos criminales actúan a cualquier hora del día y se caracterizan por seguir durante varios minutos a las víctimas.

Cuando las ubican en un punto con poca afluencia de personas, las abordan por la espalda y, en algunos casos, utilizan el llamado ‘candado chino’ para inmovilizarlas y despojarlas de sus pertenencias.

Varios de estos ataques también incluyen agresiones físicas.

El pasado 29 de septiembre, un zapatero identificado como Asdrúbal López fue asesinado por integrantes de uno de estos grupos criminales.

Los tres sospechosos vinculados al caso ya fueron detenidos y cumplen prisión preventiva.

Las autoridades judiciales reportan hasta la fecha 4.912 asaltos a peatones en el país, todos cometidos con violencia.

De esa cifra, 2.000 ocurrieron en la provincia de San José, donde se concentra la mayor cantidad de estos ataques.

Entre las modalidades utilizadas figuran el arrebato, el descuido y el empleo de la fuerza mediante el ‘candado chino’ y armas blancas.

Ante el incremento de la actividad delictiva conforme se acerca el pago de los aguinaldos, las autoridades judiciales solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a las personas que aparecen en los videos.

Además, recomiendan prestar atención al entorno, comprobar si alguien sigue a la persona, cambiar de ruta y, si el seguimiento persiste, refugiarse en un establecimiento comercial o solicitar ayuda a un oficial de la Policía Municipal o de la Fuerza Pública.