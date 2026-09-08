Ajuste salarial divide a la UCR: 7 mil funcionarios quedaron fuera

Un aumento salarial por costo de vida divide a la Universidad de Costa Rica (UCR), ya que solo 3 mil funcionarios lo recibieron, mientras que 7 mil quedaron fuera del ajuste que fue aprobado por el Consejo Universitario.

La medida ha generado malestar entre los trabajadores que no fueron incluidos, quienes exigen una explicación a las autoridades universitarias sobre los criterios utilizados para la distribución del aumento.

La administración de la UCR defiende la decisión argumentando que los recursos disponibles son limitados y que el ajuste se realizó con base en criterios técnicos.