Ahorrar se convierte en un reto para miles de familias costarricenses

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

La mitad de los hogares costarricenses no logra ahorrar porque sus ingresos apenas cubren las necesidades básicas y el pago de deudas, según datos de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).

Aunque más del 90 por ciento de los hogares valora el ahorro, un 47 por ciento no ahorra por deudas y un 51 por ciento enfrenta gastos imprevistos. Un 32 por ciento de hogares presenta vulnerabilidad financiera.

El 71 por ciento de los hogares ahorraría si tuviera mayores ingresos, de acuerdo con la Oficina del Consumidor Financiero.

Danilo Montero, director de la OCF, señaló que la gente ahorra, pero relativamente poco, lo que impide generar un fondo para atender necesidades o situaciones complicadas.

Montero agregó que la plata ahorrada se destina a otras necesidades del día a día y no alcanza para la jubilación.

El economista Alberto Franco indicó que la economía avanza muy lentamente y que las economías familiares están golpeadas. Esas dos condiciones influyen fuertemente en la capacidad de ahorro de buena parte de los hogares, según Franco.

El ingreso de los hogares en pobreza es de 288.436 colones en zonas urbanas y de 215.803 colones en zona rural. Las familias en pobreza extrema en zona urbana perciben 116.311 colones y en zona rural 109.853 colones. Para algunos, la principal motivación de ahorro es asegurar la jubilación o contar con dinero para emergencias.