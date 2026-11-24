Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

El aguinaldo es un derecho laboral y no funciona como un bono sujeto a las mismas deducciones del salario ordinario.

En Costa Rica, la legislación establece límites sobre los rebajos que puede aplicar un patrono a este pago.

El abogado Alejandro Solís explica qué descuentos prohíbe la ley y qué ocurre con las cuotas de la CCSS, el impuesto sobre la renta, los préstamos y los embargos judiciales.

Asimismo, también aborda cómo influyen las vacaciones, los permisos remunerados y las licencias en el cálculo del aguinaldo.