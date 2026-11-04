Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El aguinaldo es un derecho de todas las personas trabajadoras y deberá pagarse como fecha límite en el mes de diciembre.

¿Qué hacer si existen dudas con el monto recibido?

Si existen dudas con el monto recibido o quiere confirmar cuánto le van a pagar, es posible utilizar calculadora disponible en el sitio web del Ministerio de Trabajo.

En caso de confirmar que el pago fue incompleto, la persona trabajadora puede presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, ya sea en línea o en una de sus oficinas.

Pago incompleto del aguinaldo

Es importante recordar que el pago incompleto del aguinaldo se considera una falta grave de la persona empleadora y puede dar lugar a distintas sanciones.

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