Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

La agenda de esferas navideñas con mascotas en porcelana fría ya está cerrada para 2026, según confirmó la artesana que las elabora desde hace 16 años.

Los pedidos se abren desde enero para quienes quieran asegurar su figura personalizada, que se confecciona con la foto de la mascota enviada por el cliente. La artesana ofrece elegir posición, color de esfera y tipo de gorrito.

La producción empieza en julio, cuando la artesana abre agenda para organizar los apartados. Cada esfera lleva el nombre de la mascota y se adapta a las indicaciones del cliente, incluido el color de la bufanda.

La artesana también elabora un nacimiento con perritos y gatitos, una idea que surgió de los propios clientes.

Los Reyes Magos llevan pancito, huesitos y un osito en lugar de incienso, oro y mirra. Su catálogo incluye portafolios, retratos, llaveros, lapiceros, tazas, imanes y urnas para perritos fallecidos. Hace un mes incorporó a una asistente para atender la demanda de figuras humanas junto a las mascotas.