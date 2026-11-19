Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

La agencia de viajes Upssa Travel anunció que no cuenta con los recursos para hacer frente a los viajes de decenas de clientes que contrataron sus servicios, y que se acogerá a un proceso judicial para intentar responder por sus deudas y devolver el dinero a los afectados.

Mientras tanto, decenas de viajeros quedaron sin sus viajes y sin saber cuándo recuperarán su dinero, y la empresa aseguró que fue víctima de una estafa por parte de un tercero.

Se trata de la segunda agencia de viajes que cierra en noviembre por presuntos problemas financieros.