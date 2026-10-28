Aerolíneas reducen asientos en sus vuelos hacia el Aeropuerto Juan Santamaría

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El Aeropuerto Juan Santamaría perdió 70 vuelos semanales solo en octubre, mientras la oferta de asientos cayó un 2.4% entre enero y julio.

El investigador del Centro de Estudios del Turismo Costa Rica (CET), Víctor Umaña, advirtió que si la tendencia se mantiene, Costa Rica dejaría de recibir cerca de 70 mil turistas y perdería alrededor de 65 millones de dólares en divisas.

Entre enero y julio, la oferta de vuelos en el Juan Santamaría cayó a 2 millones y medio de asientos. En contraste, Liberia creció con 840 mil espacios disponibles, un 11.6% más.

Las aerolíneas recortan vuelos cuando la demanda se debilita y, con menos asientos, las tarifas suben, según Umaña.

La disminución se explica por ajustes de aerolíneas como Volaris, Avianca y JetBlue, además de la salida de Spirit.