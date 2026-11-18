Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Las aerolíneas de bajo costo redujeron los vuelos hacia Costa Rica debido al aumento del precio del combustible, una caída que se siente principalmente en las conexiones con Estados Unidos, el principal mercado turístico del país. En agosto, los ingresos procedentes de ese mercado disminuyeron un 13 %, mientras que en los últimos dos meses registraron una caída del 3,3 %, lo que representa casi 19.000 estadounidenses menos.

Víctor Umaña, investigador del Centro de Estudios de Turismo (CET), señaló que estos recortes reflejan un cambio de fondo, pues las visitas permanecen estancadas y muestran una tendencia a la baja.

Detrás de este comportamiento, identificó cinco factores: los altos costos para operar y visitar el país, las deficiencias en la infraestructura de transporte, un tipo de cambio apreciado, la inseguridad y la creciente competencia de México, República Dominicana, Colombia y otros países de Centroamérica.

Un análisis del CET, elaborado con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), encontró que para la próxima semana hay 94 vuelos menos programados hacia el aeropuerto Juan Santamaría en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, se registra una reducción de 14 rutas y una aerolínea menos en operación, Spirit Airlines. El 60 % de los vuelos recortados correspondía a conexiones con Estados Unidos.

Umaña explicó que el costo del combustible supera en un 70 % lo presupuestado por las aerolíneas y que Costa Rica registra uno de los precios más altos de la región.

También señaló que los impuestos y las tasas aeroportuarias pueden representar casi la mitad del precio final de los boletos en las rutas regionales.

A esta situación se suma la salida de varias aerolíneas de bajo costo: Spirit cerró operaciones, Volaris retiró sus rutas hacia Centroamérica y Miami, mientras que JetBlue y Frontier suspendieron vuelos a San José.

Esta reducción concentra la flota en las rutas más rentables y deja a destinos sensibles al precio, como San José, entre los primeros afectados por los recortes.

A nivel nacional, Volaris encabeza la reducción de vuelos, con 30 menos, seguida de Avianca, con 17; American Airlines, con 15; United Airlines, con 14, y Spirit Airlines, también con 14.

En contraste, Guanacaste registra un incremento de vuelos gracias a nuevas conexiones desde Toronto, Ottawa, Vancouver, Winnipeg y Fort Lauderdale.