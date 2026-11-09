Advierten sobre el riesgo de comprar productos que ofrecen bajar de peso

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El Colegio de Nutricionistas advierte sobre el riesgo de comprar productos que ofrecen bajar de peso, ganar masa muscular o retrasar el envejecimiento, los cuales se promocionan principalmente en redes sociales y en el mercado.

Estos productos, conocidos como péptidos, han experimentado una creciente promoción; sin embargo, la institución alerta sobre las afectaciones que pueden generar.

La nutricionista Elena Ortiz señaló que hay péptidos avalados por la FDA que en el país se venden en lugares serios y se pueden conseguir con receta médica, por lo que esos medicamentos son seguros si son prescritos por un especialista.

No obstante, advirtió que cuando se compran en gimnasios o en lugares a la libre, estos no tienen regulación y los pacientes se inyectan sustancias que no se sabe qué contienen.

Utilizar estos medicamentos sin valoración profesional puede ocasionar náuseas, vómitos, deficiencias nutricionales y pérdida de masa muscular, especialmente cuando la disminución del apetito provoca una alimentación insuficiente.