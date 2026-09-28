Adultos mayores se ven obligados a evacuar su casa tras inundarse

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Tres adultos mayores fueron evacuados de su vivienda en Piedades de Santa Ana después de que el colapso de una alcantarilla provocara la inundación de la casa.

Un miembro de la cruz roja menciona que “les cuesta el caminar normalmente, pero a raíz de la inundación se le hacía sumamente imposible”.

Los tres necesitaron ayuda del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja para salir del inmueble, debido a que presentaban dificultades para caminar.

Según los reportes, durante la tarde se registraron fuertes aguaceros en la zona que provocaron el colapso de la alcantarilla y posteriormente la inundación de la vivienda.