Adulto mayor recibe 8 puñaladas

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Un adulto mayor recibió ocho puñaladas la tarde de este jueves en Agua Caliente de Cartago.

Una unidad de soporte avanzado atendió la emergencia y trasladó al paciente en condición crítica al HMP, según el reporte de atención.

Los equipos registraron el incidente cerca de las 2 de la tarde.

La información preliminar señala que el hombre presentaba heridas en el abdomen y en la parte posterior del tórax.

Trasladan a adulto mayor en condición crítica

El personal de emergencias brindó atención al paciente y realizó su traslado para que recibiera asistencia hospitalaria.

El reporte inicial clasifica su condición como crítica, pero no incluye una actualización sobre su evolución después del traslado.

La unidad de soporte avanzado constituye el único recurso que detalla la información disponible sobre esta emergencia en el cantón central de Cartago.

Reporte no detalla las circunstancias del ataque

Por ahora, la información suministrada no identifica al adulto mayor ni precisa cómo ocurrió la agresión.

Tampoco aporta datos sobre posibles responsables o sobre el motivo del ataque.

El reporte confirma ocho heridas y ubica las lesiones en dos zonas del cuerpo.

Sin embargo, no especifica cuántas recibió en el abdomen y cuántas en el tórax posterior.

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