Adulto mayor muere tras recibir balazo mientras preparaba remedio

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Wilfrido Hidalgo Godínez, adulto mayor de 86 años, murió tras recibir un balazo mientras preparaba un remedio en el sector de Barbilla en Batán. Él fue víctima colateral de un tiroteo que hacían en una casa cercana.

¿Cómo recibió el balazo?

La madrugada del miércoles 16 de setiembre dos balas ingresaron a su vivienda, por medio de la ventana, y una de elllas lo impactó mientras se preparaba un té.

Tras una llamada al 911, llevaron a “Don Firo” a la clínica de Batán y de ahí al hospital de Limón, para luego trasladarlo al Calderón Guardia. Luchó por su vida durante un mes, hasta que la noche de este 13 de octubre falleció.

Atentado a casa vecina

Las autoridades confirmaron que el hecho sucede por un atentado que se dio en una casa vecina, por una disputa territorial.

Muerte del adulto mayor

“La bala le rozó una de sus arterias, entonces, si lo operaban a él para sacarle esa bala, entonces, si lo operaban a él para sacarle esa bala, probablemente no aguantara”, dijo familiar del fallecido.

Ante la muerte como víctima colateral, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió una investigación, donde perfilará quiénes llegaron a ejecutar los disparos.