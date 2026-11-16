Adulto mayor muere atropellado en Orosi de Cartago

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Un adulto mayor murió tras ser atropellado en Orosi, en el cantón de Paraíso de Cartago.

El accidente ocurrió ayer, pasadas las 6:20 de la tarde, sobre la carretera principal, a unos 300 metros de la plaza de deportes de la localidad.

La víctima fue identificada como Manuel Jiménez, de 65 años, quien, en apariencia, intentaba cruzar la vía cuando fue embestido por un vehículo.

Según una de las versiones, el conductor circulaba a alta velocidad y no se habría percatado de la presencia del peatón.

El impacto, registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda cercana, lanzó al adulto mayor entre 20 y 30 metros.

Una vecina del lugar, identificada como Ana, recordó a Jiménez como una persona excelente, a quien le gustaba luchar y que, pese a ser un adulto mayor, todavía cogía café.

También relató que, cuando ayer le avisaron del accidente, pensó que se trataba de un incendio debido a la presencia de los bomberos.

El accidente, atendido por la Cruz Roja, se suma a la lista de fallecidos en carretera durante las últimas horas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indaga las circunstancias del atropello, mientras que la Policía de Tránsito realiza las diligencias correspondientes.