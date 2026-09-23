Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Tres personas murieron tras un ataque a balazos dentro de una vivienda en la zona de Río Cuarto de Alajuela. Entre las víctimas se encuentra un adulto mayor, de 65 años, que se movilizaba con una silla de ruedas, y su hija.

Además, hay una cuarta persona que resultó herida.

¿Cómo asesinaron a las tres personas?

El reporte que se maneja es que al lugar llega un motocicleta con dos ocupantes y estos empiezan a disparar contra las cuatro personas.

Al momento en que son abordadas por personeros de la Cruz Roja, se les declarón sin signos vitales en el sitio.

Muertos tras ataque a balazos donde: adulto mayor y su hija entre las víctimas

Pedro Dávila Dávila, de 65 años.

Reina Pérez Dávila, de 47 años.

Byron Salazar Pérez, de 31 años.

Herido

Juan Carlos Solano Hernández, de 31 años.

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Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

Agentes del OIJ están en proceso de levantamiento de los cuerpos y recolección de indicios, para tratar de esclarer los hechos.

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