Adulto mayor de 86 años es la víctima colateral número 52 en lo que va del año

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Un adulto mayor de 86 años se convirtió en la víctima colateral número 52 durante este año, tras recibir un disparo en su propia vivienda mientras se preparaba un remedio casero.
La situación ocurrió en Barbilla de Batán, donde el afectado permaneció luchando tenazmente por su vida durante un mes completo antes de fallecer la noche del martes.
Vladimir Muñoz, Subdirector interino del OIJ, afirma que “ellos no van a pensar si van a causar daño a una persona tercera. Simplemente con tal de asegurar su acción, ellos disparan indiscriminadamente”.
Este desenlace se produjo debido a un violento atentado perpetrado directamente en una casa vecina, la cual no guardaba relación directa con la vida de este indefenso ciudadano.