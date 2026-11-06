Encuentran adulta mayor asesinada dentro de su casa

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Una adulta mayor, de entre 60 y 65 años, fue encontrada sin vida dentro de una vivienda en Matapalo de Cabo Velas, en Santa Cruz de Guanacaste. La mujer presentaba, en apariencia, heridas provocadas por arma de fuego.

Hallazgo ocurrió esta mañana

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta se recibió a las 7:27 a. m. de este viernes.

Al llegar al sitio, los socorristas ubicaron a la mujer dentro de la vivienda, sin signos vitales.

¿Qué se sabe del caso?

La atención estuvo a cargo de una unidad de soporte básico de la Cruz Roja.

Por el momento, no se cuenta con más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni sobre la identidad de la víctima.

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