Adulta mayor se recupera tras ser atropellada por un conductor que huyó en Orotina

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Una adulta mayor se recupera tras ser atropellada el pasado domingo en Orotina por un conductor que, según una cámara de seguridad, salió de un comercio con una cerveza en mano y huyó del lugar.

El accidente ocurrió cuando la mujer cruzaba la vía después de hacer unas compras; el sujeto abordó su vehículo, retrocedió sin percatarse y la impactó, para luego abandonar la escena a pesar de los reclamos de su acompañante.

Los familiares confirmaron que el hombre involucrado ya fue identificado y preparan una denuncia formal para que las autoridades investiguen, mientras la víctima presenta una fisura en la columna y raspones que se suman a un derrame cerebral que sufrió hace tres meses y del cual milagrosamente se encontraba caminando.