Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Un tribunal en Heredia leyó la declaración de uno de los acusados por el doble homicidio de los primos Barboza, en la que se establece la participación directa de dos sospechosos.

El imputado de apellido Rodríguez Pastrán individualizó a al menos cinco personas en el crimen, ocurrido el 7 de febrero de 2025 en el bar Dutz.

El juez dio a conocer el documento durante la audiencia.



Según la declaración dada a un psicólogo, el administrador del bar de apellido Segura y un hombre de apellido Bravo fueron quienes empuñaron los cuchillos.

“Le puso el cuchillo en el cuello y lo presionó, lo presionó duro con la otra mano, se lo clavó a un lado del cuello y lo mató”, consta en la manifestación dada por el juez penal Guillermo Arce.

Otros tres sospechosos, de apellidos Díaz, Rodríguez y Palacios, facilitaron las armas blancas.



Rodríguez Pastrán aseguró que actuó bajo presión y amenaza de muerte de Segura.

En su relato indicó que Segura advirtió que quien no estuviera con él estaba en contra y lo iba a matar.

“Yo no sabía qué hacer, estaba desesperado, trataba de estar normal”, declaró el imputado según la lectura del juez.



Este martes seguirá declarando el último testigo, uno de los investigadores del caso, en la audiencia de la mañana.

Durante esta misma semana, la mayoría de los imputados pedirá la palabra para explicar su perspectiva de lo ocurrido el 7 de febrero de 2025 dentro del bar Dutz.