Mujer filtra video íntimo junto a expresidente Gustavo Petro

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Una mujer que acusa al expresidente colombiano Gustavo Petro de presuntamente intercambiar contratos públicos por favores sexuales publicó un video íntimo en el que ambos aparecen.

La grabación fue difundida en redes sociales en medio de las denuncias que la mujer mantiene contra el exmandatario.

¿Qué muestra el video?

El material dura 54 segundos y muestra a Petro junto a la mujer dentro de una habitación. Al final, ambos se acercan, se abrazan y se dan dos besos.

La mujer aseguró que decidió publicar la grabación para respaldar sus declaraciones y también pidió protección para ella y su familia.

Petro rechaza los señalamientos

El exmandatario negó haber intercambiado contratos públicos por favores sexuales y aseguró que las mujeres que trabajaron durante su Gobierno fueron contratadas por sus capacidades.

Las denuncias son investigadas por la Fiscalía y la Procuraduría de Colombia. Hasta el momento, los señalamientos no han sido demostrados judicialmente.