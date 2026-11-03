Acumulado supera los ₡1.500 millones

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

El acumulado de la lotería costarricense alcanzó los 1553 millones de colones y ya triplica el monto que recibiría una persona por una fracción del gordo navideño.

El sorteo de este martes representa una oportunidad para quienes prueban suerte con los chances.

Cada fracción del acumulado puede dejar más de ₡153 millones al ganador.

En las tómbolas quedan pocas bolitas: una con la palabra acumulado, cinco en blanco al retirar y nueve esferas en la tómbola principal.

Entre los números que los jugadores mencionan como favoritos están el 70, el 79, el 97, el 32, el 23 y el 10. La expectativa se mantiene ante la posibilidad de que el acumulado finalmente salga.