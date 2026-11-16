Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

En el sexto programa de ¿Quién es la Máscara?, la actriz mexicana Marisol del Olmo era la famosa detrás de la máscara, luego de que el personaje Carmela Tarantela tuvo que desenmascararse al final del primer round de la noche.

Antes de conocer su identidad, los investigadores apostaron que se trataba de Ailín Derbez; sin embargo, la revelación confirmó que era Marisol del Olmo, en una gala que dejó muchas emociones y en la que también participaron La Patrona, Likwacheco y Alex Loro.