Actriz de doblaje costarricense ganó un importante premio que reconoce los trabajos de la voz

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

La actriz de doblaje costarricense Mariana Ramírez, de 23 años, ganó el premio a mejor interpretación de doblaje en los Premios de la Academia de la Voz a Voz 2026, celebrados en Bogotá, Colombia.

Con ese reconocimiento, se convirtió en la tercera tica en ser premiada en esta competencia.

Mariana relata que su interés por el doblaje nació a los 11 años, cuando veía series y animes como Dragon Ball en YouTube.

Un video de una convención con actores de doblaje le reveló que la voz de los personajes venía de una persona, y desde entonces investigó sobre la profesión.

Durante la ceremonia de graduación también recibió otros reconocimientos por su versatilidad.

Al escuchar su nombre en la categoría de mejor interpretación en doblaje, subió al escenario y lloró frente al público.