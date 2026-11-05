Accidentes acuáticos dejan 98 muertos este año: última víctima tenía 19 años

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Un joven de 19 años murió en un accidente acuático registrado en el sector de Cahuita, en Talamanca, con lo que suman 98 personas fallecidas por esta causa en lo que va del año.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta cerca de las 9 de la mañana y desplazó al lugar a personal de guardavidas y dos unidades de soporte básico.

Pese a los esfuerzos, el joven fue declarado sin signos vitales en el sitio.

Un portavoz de la Cruz Roja Costarricense indicó que la víctima fue abordada en el lugar por los equipos de respuesta, que intentaron reanimarla durante 25 minutos sin éxito.

La institución hizo un llamado a la población en general para mantener y extremar las medidas de precaución cuando visita las playas de esta zona.

El caso más reciente ocurrió en Cahuita, en Limón, y se suma a la cifra de 98 personas fallecidas en accidentes acuáticos en lo que va de este año.