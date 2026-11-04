Accidente de tránsito deja a persona prensada

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Un accidente de tránsito dejó a una persona prensada este miércoles 4 de noviembre en Rohrmoser, Pavas, San José.

El reporte del Cuerpo de Bomberos señala que un vehículo colisionó contra un objeto fijo en vía pública.

La institución registró la emergencia a las 2:59 p. m. y confirmó la presencia de dos unidades en el lugar.

Por el momento, la información disponible no detalla la condición de salud de la persona afectada.

Bomberos atiende accidente de tránsito en Pavas

El registro ubica el incidente 25 metros al norte del antiguo Consejo de Rectores, en el sector de Rohrmoser.

Las unidades R-08 y M-132 figuran en escena, según la actualización que muestra el sistema de emergencias.

Además, Bomberos clasificó el caso como una colisión de vehículo con objeto fijo y persona prensada.

Sin embargo, el informe no especifica contra qué estructura impactó el automotor ni las circunstancias que provocaron el choque.

Reporte preliminar no detalla posibles traslados

La información compartida tampoco precisa la edad o identidad de la persona involucrada.

Asimismo, no incluye detalles sobre su liberación, posibles lesiones o traslado a un centro médico.

Estos datos corresponden al reporte preliminar de Bomberos sobre la atención de esta emergencia en Pavas.

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