7 personas quedaron en estado crítico tras grave accidente

Una violenta colisión entre dos vehículos livianos dejó dos personas fallecidas y al menos siete pacientes en condición crítica este domingo en la Ruta 27, en Orotina de Alajuela.

El accidente movilizó un amplio operativo de emergencia para atender a las personas afectadas tras el fuerte impacto.

Dos personas mueren en el lugar

Los cuerpos de emergencia confirmaron que un niño de aproximadamente 9 años y un hombre de unos 40 añosmurieron en el sitio.

Ambos fueron declarados sin signos vitales por los equipos de atención que llegaron a la escena.

Tres niños fueron trasladados en condición crítica

Entre los pacientes afectados se encuentran tres niños de entre 9 y 10 años, quienes fueron trasladados en condición crítica al Hospital Nacional de Niños.

Además, una mujer de 42 años fue llevada en condición crítica al Hospital de Alajuela.

Una mujer y un hombre adultos también fueron trasladados en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria.

Amplio despliegue de cuerpos de emergencia

Para atender la emergencia se movilizaron 6 unidades de soporte avanzado, 7 unidades básicas, 1 unidad operativa y 1 unidad de rescate.

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